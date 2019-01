Deel dit artikel:













Vrouw om het leven gebracht in Kaatsheuvel, een man aangehouden Foto: Erik Haverhals (FPMB) Ook de plek waar de verdachte werd aangehouden, is afgezet. (Foto: Erik Haverhals / FPMB) Foto: Erik Haverhals (FPMB)

KAATSHEUVEL - Een vrouw is woensdagochtend vroeg in Kaatsheuvel om het leven gebracht. De politie vond de vrouw op straat voor een huis aan de Jan de Rooijstraat. Ze was gewond, maar overleed ter plekke. Even later werd een man aangehouden.

Geschreven door Sandra Kagie

Om vier uur woensdagochtend kwam bij de politie de melding binnen van een verdachte situatie in een huis aan de Jan de Rooijstraat. Bij het huis aangekomen vond de politie een gewonde vrouw op straat. Ze overleed ter plekke. De politie laat weten dat ze vermoedelijk door een misdrijf om het leven is gekomen. Veertig minuten later werd in de Burgemeester van der Heijdenlaan een man aangehouden. De omgeving van de Jan de Rooijstraat is afgezet voor sporenonderzoek. Ook worden mensen in de buurt verhoord. Ook de plek waar de verdachte werd aangehouden is afgezet voor onderzoek.