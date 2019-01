Brabant kleurt weer wit, stuur ons je sneeuwfoto's!

EINDHOVEN - Nog even en Brabant kleurt weer wit. Woensdag trekt een gebied met (natte) sneeuw langzaam vanuit het zuiden van het land. In het uiterste westen van de provincie sneeuwt het al. Wij zijn op zoek naar jouw fraaie winterfoto's!

Een mooie sneeuwpop, de ijzige natuur, kinderen met een slee en honden met witte vlokken op de kop, we zien het graag terug in beeld. Dus trek er op uit met je camera en stuur je foto naar onze internetredactie, liefst liggende foto's in origineel formaat. De mooiste exemplaren krijgen een plekje op onze internetsite.



Onder de inzenders verloten we speciale Omroep Brabant-touchscreen handschoenen, zodat je ook in de kou goed foto's kunt maken!



LEES OOK: 'Eerste sneeuw valt in het westen van de provincie'



Eén tot drie centimeter sneeuw

Tijdens de sneeuwval ligt de temperatuur rond het vriespunt. Regionaal valt er één tot drie centimeter, meldt Meteogroup. Dat is minder dan aanvankelijk werd aangekondigd. De sneeuw trekt in de loop van de nacht naar het noorden weg. Komende dagen blijft het wisselvallig met kans op winterse neerslag.