Theesalon De Struyck is een sociale huiskamer, maar het einde is nabij: 'We vallen in een gat'

De buitenkant van de flat biedt een troosteloze aanblik. Maar binnen is de stemming nog steeds prima.

Aan een ronde tafel zit een aantal vrouwen van buitenlandse afkomst aan de thee. In de kamer ernaast krijgen anderen taalles. "Dit is wat wij al jaren doen. Taallessen, yogalessen of zomaar een broodje en een kop thee. Het gaat er vooral om dat mensen uit de wijk hier elkaar kunnen ontmoeten", zegt beheerder Marian van Gurp.

Wijkcentrum

Na de zomer wordt de flat aan het Planciusplein gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Als het aan de gemeente ligt, kunnen de activiteiten in de salon worden verplaatst naar het Huis van de Heuvel, het wijkcentrum verderop. Maar dat zien ze bij De Struyck niet zitten.

"We draaien hier met vrijwilligers. We zijn laagdrempelig en dat willen we graag zo houden", legt Marian uit. Vrijwilliger Johan Verschuren valt haar bij. "We weten niet wat het financieel zal betekenen. De prijzen kunnen omhoog gaan en dat betekent dat mensen zullen afhaken."

Gebouwtje in de buurt

Het liefst zouden de mensen van de theesalon willen verhuizen naar een leegstaande school in de buurt. Maar de kans dat de gemeente hier nog iets in kan betekenen is klein. Toch houdt Johan een sprankje hoop. "Overal is subsidie voor, dus waarom hier voor niet."

Vaste bezoeker Eddy neemt ondertussen nog een hap van zijn soep. "Volgens mij hebben mensen niet door hoe belangrijk de sociale functie van De Struyck is. Als wij hier straks niet meer terecht kunnen, vallen we in een gat, zeg maar een klein ravijn."