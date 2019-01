Nog anderhalf jaar tot de Vuelta in Breda, maar de voorpret is al begonnen met Vuelta-cafés

BREDA - Het kostte de provincie en de gemeente een flinke duit, maar dan heb je ook wat. Nog 569 dagen en dan komt de Vuelta naar Breda. Bij de gewone Bredanaar leeft de komst van de wielerwedstrijd nog niet, de gemeente wil daar graag verandering in brengen door de organisatie van meerdere Vuelta-cafés. Woensdag was de aftrap in poppodium Mezz. Bij de bijeenkomsten wil de gemeente met ondernemers brainstormen over leuke activiteiten rond het sportevenement.

Aan de muur van het poppodium hangen verschillende wielershirtjes, waaronder een regenboogtrui. In deze ambiance kunnen ondernemers hun plannen presenteren.

De gemeente wil van de Vuelta iets onvergetelijks maken. Reden voor sportwethouder Daan Quaars en Vuelta-directeur Javier Guillén om met de fiets het podium op te komen, waar naast een beeldscherm ruim dertig wielershirtjes hangen, waaronder een regenboogtrui. Muzikanten zorgen voor wat sfeer.

“We gaan ervan uit dat het een heel groot feest wordt”, zegt Jos Koniuszek, voorzitter van het Ondernemersfonds. “Bredanaars hebben vanuit het verleden allemaal een Spaans randje. Dat willen we weer opzoeken en het temperament terugbrengen in de stad. We gaan wel met de gemeente in gesprek over de vraag hoe de verschillende ondernemers bereikbaar blijven. Als er veel mensen naar de stad komen, heeft de gemeente soms de neiging om in een kramp te schieten en alles met schermen dicht te zetten.”

Burgemeester Paul Depla was ook aanwezig. Hij was blij dat er veel mensen naar het café waren gekomen. "Wielrennen en West-Brabant hoort echt bij elkaar. Wielrennen en Breda ook. De Vuelta naar Breda halen is echt een schot in de roos geweest."

Band

Ongeveer 1,25 miljoen euro moet door Breda en Den Bosch (tweede etappe) worden opgehoest. Het is niets voor niets dat de afdeling citymarketing de portemonnee trok. Depla wil aan de hele wereld laten zien dat Breda een mooie stad is.

"We hopen er een feest van te maken. We willen het evenement gebruiken om de mooie kant van Breda te tonen. Het gaat niet alleen om de dag van de wedstrijd. Het hele jaar staat in het teken van de Vuelta en het hele jaar willen we de band tussen Breda en Spanje laten zien."