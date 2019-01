Anita zit aan huis gekluisterd na vernieling van invalidenauto: 'Ik kan niet naar mijn familie'

“Dit is belachelijk. Hoe kan iemand dit nu doen?”, zegt Anita met tranen in haar ogen. Ze is er nog steeds kapot van. In de nacht van zondag op maandag werden de ruiten van haar auto ingeslagen. Ook de achterkant is zwaar beschadigd.

Ze snapt er niets van dat juist haar auto is uitgekozen. Ze had niets van waarde in haar wagentje gelegd. “Alleen een paar handschoenen en wat kleding voor als ik weer naar het ziekenhuis moest. Dat hebben ze meegenomen.”

Spierziekte

Anita heeft veel pech gehad. Ze heeft een ernstige spierziekte. Ook moet ze regelmatig naar het ziekenhuis, vanwege complicaties na een mislukte maagverkleining. Daarnaast heeft haar 15-jarige zoon een verstandelijke beperking. “Deze diefstal is gewoon de druppel.”

Het wagentje betekent 'alles' voor Anita en haar gezin. “Ik kan niet meer naar mijn familie. Ook kan ik geen boodschappen meer doen.” Ze hebben het niet breed en kunnen de reparatie daarom zelf niet betalen. Van verzekering krijgen ze niets terug.

‘Super dankbaar’

Het doel is om 1500 euro op te halen met de actie. Met het geld worden onder andere de ruiten vervangen en de deuken in achterkant gerepareerd. Het initiatief is gestart door de ambulant begeleider van het gezin, Danny Wijnen. “Ze verdienen het gewoon. Ondanks alle tegenslagen, zijn ze altijd super dankbaar met alle hulp.”

"Ik ben helemaal overdonderd", zo reageert Anita op de actie. "Het is verschrikkelijk lief dat iedereen aan me denkt. Dit is echt stoer." Zeker zestig mensen hebben gedoneerd. Ruim de helft van het geld is daarmee al binnen.



Het glas ligt in de achterbak. (foto: Danny Wijnen)





Het wagentje heeft veel schade. (foto: Danny Wijnen)