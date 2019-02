Deel dit artikel:













Win 4 kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf! Wie als eerste het Brabants Buske vindt mag ze hebben Eerder dit jaar hebben we al mensen blij gemaakt met kaartjes voor Drie Uurkes. Wie is de volgende gelukkige?

EINDHOVEN - Het is rood-wit geblokt en wie het vindt, wint kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf. We hebben het natuurlijk over ons Brabants Buske dat weer rond gaat rijden om kaartjes weg te geven voor dé aftrap van carnaval. Onze eigen Jordy Graat en Betty van den Oetelaar trekken de provincie in met vier tickets.

Geschreven door Daisy Schalkens

Maar hoe kun je die kaartjes nou winnen? Daarvoor moet je de radio aanzetten, luisteren naar Omroep Brabant en onze social media in de gaten houden. Daar krijg je hints die jou dichter bij het buske brengen. En geloof ons, dat is echt de enige manier. Trek vervolgens ook even je mooiste carnavalsoutfit uit de kast want alleen mensen die verkleed zijn, kunnen de kaartjes winnen. Jordy geeft alvast de eerste hint:



Achtervolging

We hebben al eerder kaartjes weggegeven met het buske. Toen dachten mensen dat de kaartjes ook wel te winnen waren door 't buske te achtervolgen. Dat leverde grappige beelden op want Jordy en Betty lieten zich niet zomaar vangen: En o ja, deze keer gaat het jullie niet lukken om ons op deze manier te vinden. Er zal echt gepuzzeld moeten worden om Jordy en Betty te vinden.