Het móest Den Bosch zijn; Eveline wilde haar werk persé exposeren in de stad van Jeroen Bosch!

Museum Slager is om de hoek bij de Sint-Jan. Een stukje van de stad waar je tussen je oogharen door Jeroen Bosch nog kan zien rondwaren. Het is klein, met een lange reeks in elkaar overlopende kamers en zaaltjes. Het museum is opgericht om de erfenis van de acht Bossche schilders uit de Slager-familie te bewaren maar de afgelopen jaren zijn er ook regelmatig exposities met hedendaagse kunst. "Wow," dacht Eveline toen ze werd uitgenodigd om hier te exposeren. "Dit is echt wel een mooie, toepasselijke plek."









Ze staat op een trap met een lange spijker tussen haar lippen en een hamer in haar hand. . Met een paar harde klappen jast ze de spijker de muur in, dwars door het doek van een van haar schilderijen. Omdat ze er voor gekozen heeft haar werk niet in te lijsten, is dit de enige manier om de grote werken aan de muur vast te maken. Met een witte handschoen veegt ze er nog even over.. "Het moet nog een beetje uithangen."

De lampen in het museum zijn gericht op de muur. Het moment waarop het schilderij vanuit de wat donkere ruimte in het licht komt te hangen, is een openbaring. Het grote doek krioelt van kleuren en vormen. Het doet in zijn volheid aan Jeroen Bosch denken maar het is ook duidelijk dat Eveline haar heel eigen stijl heeft gebruikt.

Al de kleuren lokken de ogen van de kijker naar het werk. Wie langer kijkt, ziet pas - net als bij Jeroen Bosch- wat er allemaal aan de hand is. "Het is mijn visie op de werkelijkheid," zegt Eveline. "daarin is ook van alles aan de hand. En het is lang niet allemaal leuk."





Eveline van de Griend





In Den Bosch hangen nu 12 grote schilderijen van Eveline; én er staat een aantal beelden. De hele serie 'The Reincarnation of Hieronymus Bosch' maakte ze in vijf jaar in haar atelier in Berlijn. Een deel van het werk was eerder al in de Kunsthalle in die stad te zien. Wie haar website bestudeert, ziet so-wie-so dat Eveline een internationaal opererende kunstenaar is. Op haar lijstje staan werkperiodes in Zuid-Afrika, Frankrijk, Tsjechië, Amerika, Kenia en Italië... om er maar een paar te noemen.

Nu in Den Bosch geniet ze weer van díe stad. "Hier zeggen mensen elkaar nog gedag. In deze stad hebben mensen contact et elkaar... op straat, in de supermarkt. Ik vind dat bijzonder."

Het werk van Eveline hangt tot 7 april in Museum Slager.