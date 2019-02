Deel dit artikel:













Spelen in een dweilband tijdens carnaval: 'A ge mar van huis af Band' De aggemarvanhuisband in actie

BOXTEL - Het kriebelt en jeukt al behoorlijk nu carnaval zo dichtbij komt. Omroep Brabant deelt mee in dit virus en staat vooraf al regelmatig stil bij hen die van carnaval, carnaval maken. Daarom vandaag aandacht voor één van de vele Brabantse bandjes die al weken repeteren voor carnaval. De Aggemarvanhuisaf Band uit Boxtel is zo'n muzikaal gezelschap. Dit jaar staan ze voor de 11de keer op het Waggelpodium. Dat is het carnavalsevenement van Indengat.

Geschreven door Hannelore Struijs

“De zaterdag van carnaval is toch wel het hoogtepunt”, vertelt een van de bandleden. “Allerlei mensen uit Boxtel en omgeving komen optreden en wij mogen die dan begeleiden. Een beamer projecteert de songteksten op de muur zodat mensen mee kunnen zingen.”



Te weinig muzikanten

De Aggemarvanhuisaf Band is 'een grote vriendenclub' en carnaval is voor hen toch wel het hoogtepunt van het jaar. Normaal gesproken zijn ze dan elke dag van huis, maar dit jaar niet. De band telt zo’n vijftien leden, maar eigenlijk is dat niet genoeg.



Voorzitter Ans van Weert: “Het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden. Je merkt gewoon dat steeds minder mensen een opleiding doen tot muzikant. We zoeken bijvoorbeeld iemand die trombone, trompet en drum speelt.” Trompet vol bier

Ondanks dat er serieus muziek gemaakt wordt, drinken de bandleden graag een biertje, zeker tijdens carnaval: “Ik zou geen carnaval vieren als ik geen muziek kon maken, maar mijn trompet moet wel even door een badje met soda als het feest voorbij is.”



Een ander bandlid geeft toe dat er met carnaval wel eens een noot uit het ritme gespeeld wordt “maar dat maak ik dan meestal nooit bewust mee, dus mensen kom gezellig een feestje bouwen met ons. A ge mar van huis af bent eej.” Zaterdag vanaf 18.00 zijn deze carnavalssmaakmakers te zien bij Omroep Brabant televisie. Deze uitzending 'Carnaval vurraf' wordt ieder uur herhaald.