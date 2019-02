Onveilige balkons van appartementen in Bredase wijk Heuvel gestut

Daarop werd besloten op korte termijn de balkons van de appartementen uit de jaren vijftig te verstevigen. Bewoners mogen in zeer beperkte mate gebruikmaken van hun balkon en moesten zware voorwerpen zoals plantenbakken verwijderen. En dat was ook nodig omdat er ruimte moet zijn om de stempels die vrijdag en zaterdag worden geplaatst de ruimte te geven.









De Vereniging van Eigenaren liet 2018 vastgoedbeheerder Korteweg & Co een onderzoek in te stellen naar de staat van de balkons. Daaruit kwamen de mankementen naar voren. "Afgelopen week kregen we als bewoners een brief dat de balkons ontruimd moesten worden", vertelt Kars, die aan de Columbusstraat woont. "Vandaag zijn ze al aan de gang."

Een team van vier bouwvakkers met een hoogwerker, een stapel palen en een stapel steunstempels gaat de balkons een voor een af. Als ze in twee dagen klaar moeten zijn, liggen ze op schema.









Bram woont aan het Planciusplein. Hij is te spreken over de gang van zaken. "We zijn goed geïnformeerd met brieven van de gemeente. Vanochtend zijn ze aan de buitenkant begonnen met het stutten, maar dat is voor onze eigen veiligheid." Het balkon van zijn huis werd weinig gebruikt. "Ik rook er af en toe een sigaret, daarvoor moet ik nu even naar buiten. Verder gebeurt er niets mee."





Balkons in de Bredase wijk de Heuvel worden gestut