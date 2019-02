Willem II kan na nederlaag tegen Groningen nog steeds degraderen: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt"

Hij is al sinds 1991 hoofdcoach, heeft getraind bij Ajax, Club Brugge en Jong Oranje. Adrie Koster kent zijn pappenheimers, maar deze situatie heeft ook hij nog nooit meegemaakt. Ondanks de negende plaats, is het verschil met nummer zestien Excelsior maar zes punten. Daardoor is degradatie nog steeds niet uitgesloten dit seizoen.

Tekst gaat verder onder de tweet

"Ajax, Feyenoord en PSV steken er dit seizoen bovenuit. De rest kan van elkaar winnen. Dat zie je ook op de ranglijst. We hadden vandaag een hele goede slag kunnen slaan. Nu lonkt nog steeds de gevarenzone. Het is een hele unieke situatie. Dit heb ik nog nooit meegemaakt", moest Koster na afloop toegeven.

Wedstrijd weggegeven

Verdediger Freek Heerkens baalde vooral over het feit dat zijn ploeg de wedstrijd binnen twee minuten uit handen gaf. "Op de momenten dat wij er verdedigend moesten staan, hebben we de situaties verkeerd ingeschat. Dat mogen we ons aanrekenen.

Tekst gaat verder onder de tweet

Geluk

Ondanks de grote kansen die Willem II kreeg in de tweede helft ging de bal er maar niet in. "Dat is dan een stukje geluk wat wij missen. We hebben goed gespeeld, genoeg gecreëerd, maar helaas te weinig gescoord", was de terechte conclusie van Freek Heerkens.