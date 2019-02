Uitslaande brand verwoest huis in Breda, bewoonster werd wakker van knallen

Toen de bewoonster de vlammen zag, heeft ze het huis meteen verlaten. Ze is eerst opgevangen bij buren, maar is later toch naar een ziekenhuis gebracht voor onderzoek.

'Alles is zwart geblakerd'

Volgens ooggetuigen is het huis van boven tot beneden uitgebrand. "In het huis zijn geen spullen meer te zien. Alles is zwart geblakerd." Een paar huisdiertjes zouden de brand niet hebben overleefd.