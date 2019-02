De troeteleik heeft stemmen nodig voor Europese titel, concurrenten lopen uit

ULVENHOUT - Hij kan wel wat steun gebruiken, de troeteleik op de A58 bij Ulvenhout. De boom in de middenberm van de snelweg strijdt na de winst in de landelijke verkiezing mee voor de titel Europese boom van het jaar. Onze troeteleik kan daar echter wel wat steun gebruiken.

De 100-jarige steeneik uit Portugal, de amandelboom in Hongarije en de abramtsevo Eik in Rusland doen het goed. Onze eik loopt zo’n duizend stemmen achter. “We moeten de Nederlanders wakker en vragen of ze de onze eik willen steunen”, vertelt Maaike Brasz van van het SBNL Natuurfonds.

Het verhaal

Het gaat in de verkiezing niet alleen om de boom, maar ook om het verhaal. Terwijl in de beschrijvingen van de andere bomen bijna dromerig teruggekeken wordt naar lang vervlogen tijden, heeft onze eik nu een verhaal. Het verhaal van een mogelijk kap, het moeten wijken voor de aanstaande verbreding van de snelweg.

“Je mag maximaal 100 tekens gebruiken om uit te leggen waar het verhaal van onze boom over gaat”, legt Brasz uit. De vraag is dus of dat voldoende stemmen trekt en daarom moet Brabant (en Nederland) in actie komen. “We moeten onze Nederlanders ook zover krijgen dat ze naar de site gaan en stemmen.

Er kan nog tot 28 februari gestemd worden op de site de Europese verkiezing.