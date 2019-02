Ze noemen Anne de 'Facebook Queen' en nu wint ze Vrouw in de Media Award

EINDHOVEN - Voor Anne Raaymakers uit Eindhoven stond maandag de champagne klaar. Ze kreeg de Vrouw in de Media Award voor Brabant omdat 35 procent van de stemmers vindt dat ze het beste voor dag komt in de media. Stemmers noemen haar ook wel de 'Facebook Queen'.

Anne adviseert ondernemers via Facebook hoe ze dat platform aan de weg kunnen timmeren. "Met haar tips heeft iedere ondernemer de sleutel naar een gouden toekomst", is een van de complimenten. De talenten van Anne zijn ontstaan vanuit haar liefde voor het internet.

De initiatiefnemers van de verkiezing vinden dat succesvolle vrouwen te weinig podia krijgen in de media. Zo is bijvoorbeeld nog geen 20 procent van de mensen in het nieuws vrouw, of het nou om deskundigen gaat of om ooggetuigen.

Via deze award hopen ze vrouwen aan te moedigen om zichtbaar te zijn in de media. Ze willen dat de vrouwelijke rolmodellen de aandacht krijgen die zij verdienen. Iets wat Anne alleen maar kan bevestigen. "Ik vind dat rouwen veel meer het podium moeten nemen en ervoor moeten gaan. We moeten ons niet klein houden en juist de stap zetten naar dat wat we het liefste doen."

Die aandacht kreeg winnares Anne Raaymakers maandag zeker en dat vindt ze een hele eer: "De andere vrouwen waren stuk voor stuk talentvolle vrouwen. Dat ik deze titel mag dragen is echt een eer."

"Sinds het voor bedrijven mogelijk is om hun producten of diensten te vermarkten op Facebook, heeft het me bijzonder geïntrigeerd wat voor kansen er liggen voor ondernemers in Nederland en België wanneer zij hun marketing voeren op Facebook."