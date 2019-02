'Geld geeft me mijn gezondheid niet terug': Chroom-6-slachtoffers willen meer dan schadevergoeding

Ze zitten nog vol met vragen. Over hoe het toch mogelijk is dat mensen van de NS willens en wetens niets tegen de gemeente Tilburg hebben gezegd over die gevaarlijke stof. Hoe de leiding van het re-integratietraject in Tilburg zich zo hard op kon stellen dat het ervaren werd als een strafkamp. Maar ook hoe alle toekomstige medische kosten gedekt gaan worden.

Dat laatste vindt slachtoffer Hanin Bounanaa belangrijker dan een eenmalige flinke zak met geld. "Ik ben heel blij met de excuses van burgemeester Weterings", zegt Hanin Bounanaa. "Maar wat voor mij belangrijk is, is dat de verantwoordelijke mensen zich ook voor de rechter verantwoorden. Daarom heb ik ook aangifte gedaan en kijkt het Openbaar Ministerie gelukkig naar de zaak."

De ware betekenis van het rapport van de onafhankelijke commissie begint bij Harriëtte Klomp nu eigenlijk pas door te dringen. "Ik heb het hele weekend nodig gehad om bij te komen. En het is nog maar de halve waarheid die we kennen. Want er is nog veel meer onderzoek nodig naar de gezondheid van de mensen. Bovendien kan er wel een schadevergoeding betaald worden, maar daar krijg ik mijn gezondheid niet voor terug".

Lotgenoot Nico Aarts werd dinsdagmorgen wakker met buikkrampen en ademnood. Hij wordt emotioneel als hij erover praat. "Ik ben een alleenstaande vader. Ik moet voor de kleine van mij kunnen zorgen. Wat heb ik aan geld als ik vroeg kom te overlijden en mijn kind lang alleen door moet? Je kunt geen cijfertjes plakken aan mij situatie."





Shelley Marks beschrijft de week na het rapport als een soort stilte na de storm. "We wisten het al maar nu hebben we dus definitief te horen gekregen dat we met kankerverwekkende stoffen hebben gewerkt. Dat komt hard binnen. Mensen denken na over hoe het nu verder moet."





Burgemeester Weterings zei direct na de presentatie van het rapport op woensdag met een inhoudelijke reactie te komen. Daarbij gaat hij ook in op een schadevergoedingsregeling.