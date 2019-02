'Gerichte aanslag' op Yassine Abdellaoui, zwarte brommer gevonden

AMSTERDAM - De beschieting van oud-profvoetballer Yassine Abdellaoui was een gerichte aanslag en geen vergissing. Dat meldt De Telegraaf vrijdag op basis van uitspraken van de politie. Die maakte verder bekend dat de zwarte brommer die mogelijk een rol speelde bij de schietpartij van woensdagavond, is gevonden.

De voormalig speler van NAC en Willem II is twee keer geraakt, weet de krant ook te melden. Eén kogel raakte zijn been, de andere schampte Abdellaoui. De voormalig Bosschenaar ligt nog in het ziekenhuis. Het onder vuur nemen van hem zou een waarschuwing zijn geweest.



Politie zoekt getuigen

De twee mogelijke verdachten van het incident zouden na de 'aanslag' zijn weggereden op een zwarte Gilera, type Runner. Deze brommer is donderdagmorgen al aangetroffen op de Liergouw in Amsterdam-Noord, zonder kentekenplaat, zo werd vrijdag bekend. De schietpartij was op IJburg . De politie zoekt nog steeds getuigen.

