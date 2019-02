LIVE: Sven Blummel met schitterende omhaal belangrijk voor FC Den Bosch

EINDHOVEN - Vrijdagavond komen alle zes Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie in actie tijdens de 24ste speelronde. In dit liveblog lees je de belangrijkste wapenfeiten uit de duels die om 20.00 uur zijn begonnen.

Tussenstanden:

FC Den Bosch - FC Volendam 1-1

Tien minuten vóór rust openen de bezoekers de score in De Vliert: Boy Deul is de doelpuntenmaker. Zeven minuten na rust trekt Sven Blummel de stand gelijk met een schitterende omhaal: 1-1.









Helmond Sport - FC Dordrecht 1-0

De thuisploeg komt in de veertiende minuut op voorsprong via Arne Naudts.

FC Eindhoven - Jong PSV 1-1

In het eerste half uur gebeurde er niets noemenswaardigs in het Jan Louwers Stadion. De thuisploeg was iets beter, maar op grote kansen werd het publiek niet getrakteerd. Bij Jong PSV staan onder meer Bart Ramselaar en Mauro Junior in de basis.

Na rust krijgt de thuisploeg een schitterende kans via Elton Kabangu. Hij raakt de lat met zijn omhaal. Een paar tellen later is het alsnog raak voor Eindhoven. Alvin Daniels scoort de 1-0. Na een uur spelen trekt Jong PSV de stand gelijk. Zakaria Aboukhlal benut een strafschop.

Telstar - RKC Waalwijk 0-3

Daan Rienstra en Daaren Maatsen slaan in korte tijd toe namens RKC. In de 61ste en 67ste minuut zorgen zijn voor een 0-2 tussenstand. Sylan Seys maakt er een kwartier voor tijd zelfs 0-3 van.

TOP Oss - MVV Maastricht 1-3

TOP Oss komt na 23 minuten spelen op achterstand. Marnick Vermijl kopt raak uit een hoekschop. Bryan Smeets trekt de stand na 62 minuten gelijk, maar niet veel later scoort MVV voor de tweede keer deze avond: verdedige rJoeri Schroijen is de doelpuntenmaker. In de 78ste minuut lijkt Koen Kostons de zege voor de Limburgers veilig te stellen: 1-3.



Opstellingen vooraf: