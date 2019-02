Deel dit artikel:













Man zwaargewond bij bedrijfsongeval bij Peka Kroef in Odiliapeel Bij het ongeval waren de brandweer, de ambulance en de traumateam aanwezig (Foto: Danny van Schijndel)

ODILIAPEEL - Bij het voedselverwerkingsbedrijf Peka Kroef in Odiliapeel is vrijdagavond een man tijdens werkzaamheden zwaargewond geraakt. Volgens de brandweer zat de man bekneld tussen een heftruck en een muur. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Marlou van den Broek

Rond half zes werden zowel de brandweer, de ambulance en de traumateam opgeroepen omdat er een incident had plaatsgevonden aan de Beukenlaan. De man was inmiddels weer bevrijd toen de brandweer ter plaatse was, maar zat zwaargewond op de heftruck. De man is onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis vervoerd. Het is nog onbekend waardoor de man tussen de muur en de heftruck is beland.