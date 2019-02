Dat wordt weer doorzakken! In de nieuwe hit van De Deurzakkers ‘doen zij het licht wel uit’

BREDA - Als het aan De Deurzakkers ligt, doen zij het ‘licht wel uit’ met carnaval. “Eerder gaan we ook niet naar buiten!”, zingen ze in hun nieuwe lied. Het Brabantse feestduo bestaat dit jaar maar liefst 44 jaar, een carnavalsjubileum. Om dit te vieren hebben zangers Willem van Schijndel en Clemens van Bracht een nieuwe carnavalshit uitgebracht: ‘Wij doen het licht wel uit’. “We willen hiermee de nummer 1-hit”, zei Clemens.

Volgens de twee heeft het lied wel een ‘hitpotentie’: “Het voelt wel echt goed. Toen we hem voor het eerst hoorden, dachten we allebei: dit wordt hem”, zei Willem eerder. In 1975 hadden De Deurzakkers hun eerste Top 10-hit met ‘Zak ‘es lekker door’. Daarna volgden de bekende hits ‘Het feest kan beginnen’ en ‘Doe een stapje naar voren’.

‘Wij doen het licht wel uit’ past wel in het rijtje tussen deze andere bekende hits. Ook in dit lied “zakken we lekker door” en is het “een groot feest”:

Twee uur durende show op de Grote Markt in Breda

De Deurzakkers zullen hun 44-jarige bestaan op zondag tijdens carnaval in Breda vieren. Het populaire Bredase carnavalsevenement Hossen op de Markt zet de heren in de schijnwerpers tijdens een twee uur durende show. Dan kunnen duizenden mensen op het jubileum proosten, maar zoals De Deurzakkers in hun nieuwe lied zingen: “Proost nooit met water en gooi het glas maar vol!”