Geen seks op de erotiekbeurs! Loversland waarschuwt na betrapt stelletje: 'Pure oplichting!' Zweepjes in allerlei soorten en maten (Foto: Tonnie Vossen)

DEN BOSCH - In de Brabanthallen in Den Bosch mag het dit weekend met de beurs Loversland één en al erotiek en seks zijn dat de klok slaat, ter plekke daadwerkelijk de liefde bedrijven mag niet. Omdat een stelletje betrapt werd in de bioscoop, hangt de organisatie briefjes op. "Ik ben zwaar teleurgesteld!"

Geschreven door Jacky Goossens

De erotiekbeurs van de bekende porno-actrice Bobbi Eden en haar man Mark Laurenz biedt op de briefjes de bezoekers min of meer excuses aan voor 'de strenge gang van zaken' op de erotische beurs. "We hebben ons te houden aan de regels van de gemeente." Niks snode plannen

Mochten bezoekers desondanks toch snode plannen hebben, dan luidt de waarschuwing op het A4'tje: "Wanneer u toch aanstalten maakt tot enige seksuele handelingen, dan zullen wij genoodzaakt zijn hierop in te grijpen en u te verwijderen uit deze bioscoop en beurs." En dat lijdt tot de nodige verontwaardiging. "Er is een swingerscafé waar mensen toch naartoe zouden kunnen voor seks", vertelt een bezoeker. "Het kost twintig euro om naar binnen te mogen. Eenmaal binnen blijkt echter, dat er niks mag gebeuren maar dan ben je wel je geld al kwijt. En dat krijg je van de organisatie ook niet terug. Eigenlijk worden bezoekers gewoon opgelicht!" Betrapt

Aanleiding is het feit dat controleurs van de gemeente eerder dit weekend een stelletje betrapten terwijl ze aan het seksen waren in de bioscoopzaal van Loversland. En dat mag niet, zo had gemeente vooraf al duidelijk gemaakt. De boodschap van de organisatie van Loverland is duidelijk (Foto: Fred Meeuwsen)