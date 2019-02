Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Welkom in Sint-Pillebrord, lolbroek verandert verkeersbord Foto: Brechje Brouwers)

SINT-WILLEBRORD - Bij de tv-serie 'Tygo in de GHB' leek het erop dat de drugs je in het West-Brabantse Sint-Willebrord om de oren vloog. Zowel de burgemeester en bewoners kwamen in opstand tegen dat beeld van het dorp.

Geschreven door Malini Witlox

"Het is een prachtig dorp, sociaal, fantastisch! Natuurlijk gebeuren er dingen, maar dat heb je niet alleen in Sint Willebrord", aldus een inwoner. Een onbekende lolbroek ziet het dorp echter vooral als het epicentrum van drugsgebruik. Hij veranderde op de snelweg de naam Sint-Willebrord in Sint-Pillebrord. Gelukkig staat het dorp in de omgeving beter bekend als t 'Heike of Theike, die naam kan niet zo makkelijk door grapjassen veranderd worden.