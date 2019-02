‘Zwalkend PSV wacht zaterdag weer een probleem tegen Heerenveen’, denken Willy en René

EINDHOVEN - Van een barslechte eerste helft naar een goede tweede helft, met een 2-2 als eindscore. PSV speelde afgelopen weekend tegen FC Utrecht, een wedstrijd die volgens de broers Van de Kerkhof zonder bezieling werd gespeeld. ‘Teleurgesteld over gelijkspel.’

Met horten en stoten eindigde de wedstrijd FC Utrecht - PSV zondag in een 2-2. Door het gelijkspel tegen de club uit Utrecht wist PSV één punt uit te lopen op Ajax. Dat hadden er drie kunnen zijn.

“We hebben weer zitten kijken naar een zwalkend PSV”, blikt René van de Kerkhof terug. “De eerste helft waren ze gewoon slecht. Er zat geen bezieling in.” Zijn broer Willy vult aan: “In de tweede helft herstelden ze zich, en hadden we een uitmuntende Luuk de Jong. Maar ik ben wel teleurgesteld in het gelijkspel.”

“Met het gelijkspel zijn we één punt uitgelopen op Ajax”, gaat René verder. “Je kan dus zeggen: we hebben één punt verdiend. Maar aan de andere kant: we hebben ook twee punten verloren. En zaterdag wacht Heerenveen. PSV zwalkt, dus ja, dat wordt dan toch weer een probleem.”

Luuk de Jong

Gelukkig was er volgens de voetbalbroers over de wedstrijd ook nog ‘leuk nieuws’ te melden. Luuk de Jong is René van de Kerkhof namelijk gepasseerd op de eeuwige topscorerslijst van PSV.

“Ik kreeg er al sms'jes over”, vertelt Van de Kerkhof lachend. “Ik ben van de derde plaats gestoten. Maar met alle liefde en plezier hoor. Ik hoop dat hij nog veel scoort en opschuift naar de tweede plaats.”

'Ook Willem II jojoot'

De broers blikken ook nog kort terug op de andere wedstrijd die afgelopen weekend werden gespeeld. Ook NAC leed een nederlaag, tegen AZ. “0-3.. NAC is de matigste ploeg in de Eredivisie”, aldus René.

“En Willem II was dit weekend ook aan het jojoën”, vindt Willy. De club ging onderuit tegen VVV Venlo. Het werd 2-1 en daardoor zakken de Tilburgers naar de negende plek in de eredivisie. “Willem II doet het de ene dag goed, de andere dag is het niks. Maar ik geloof dat het met Willem II uiteindelijk wel goedkomt.”