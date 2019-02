Verdachte (59) van doodschieten Hakan Zatsan in Oss overleden

OSS - De 59-jarige man uit Oss die maandag zwaargewond werd gevonden bij een inval in zijn huis aan de Molenweg, is donderdag overleden. De man wordt verdacht van de schietpartij in Oss op maandagochtend, waarbij de 43-jarige Hakan Zatsan om het leven kwam. De 59-jarige verdachte wilde zichzelf waarschijnlijk van het leven te beroven. Hij werd maandag in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is nu dus aan verwondingen bezweken.

De schietpartij vond plaats aan de Anna Bijnsstraat in Oss, in de buurt van een speeltuintje. Zatsan werd in de buurt van zijn auto neergeschoten. Een ambulance en traumahelikopter werden opgeroepen, maar Zatsan was al overleden.

Het slachtoffer had een eigen schoonmaakbedrijf, HCS (Hakan Cleaning Systems). Hij zou een langslepend zakelijk conflict hebben gehad met de verdachte.

Zakelijk conflict

De verdachte is een oud-zakenpartner van Zatsan. Een zakelijk conflict over geld en aandelen tussen de mannen lijkt de aanleiding voor dit moorddrama. Het slachtoffer en de verdachte begonnen volgens het Brabants in 2007 samen het bedrijf Cleaning Solutions, een bedrijf dat gespecialiseerd was in de verkoop en reparatie van reinigingsapparaten. Eind 2012 kwam het tot een breuk. Er was onder meer ruzie over het privégebruik van een pinpas van het bedrijf.

Het conflict werd afgelopen jaren al meerdere keren voor de rechter uitgevochten.

Onderzoek gaat verder

Volgens de politie lijkt het conflict niets te maken te hebben met criminele zaken, het onderzoek gaat verder. Zo wordt bijvoorbeeld nog gesproken met mensen uit de omgeving van de verdachte en het slachtoffer. Ook wacht het rechercheteam op de resultaten van het technisch onderzoek. De familie van het slachtoffer is deze ochtend op de hoogte gesteld van het overlijden van de verdachte.

De recherche zoekt nog altijd getuigen die hebben gezien wat er maandagochtend precies is gebeurd op de Anna Bijnsstraat.

