Automobilist uit Sint Willebrord ramt opzettelijk politieauto, vlucht eindigt tegen boom De politie zette de achtervolging in (Archieffoto: Politie.nl).

SINT WILLIBRORD - Een 40-jarige automobilist uit Sint Willebrord is donderdag in de vroege ochtend aangehouden na een wilde achtervolging. De man negeerde in Etten-leur een stopteken van de politie en ging er met hoge snelheid vandoor richting Sint Willebrord.

Geschreven door Corné Verschuren

Tijdens de achtervolging negeerde de verdachte enkele rode verkeerslichten en reed met 110 kilometer door de bebouwde kom van zijn woonplaats. Op de Gagelrijzen ramde de Willebrorder met hoge snelheid een stilstaande politieauto, om er daarna weer tussenuit te knijpen. Boom

De achtervolging eindigde voor de vluchtende chauffeur tegen een boom en daardoor vast kwam te zitten. Agenten hielden daarop de man aan. De auto van de verdachte is in beslag genomen. De agenten deden aangifte van opzettelijke aanrijding.