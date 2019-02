Derde dode bij auto-ongeluk op A59 bij Rosmalen

Vanwege het ongeluk werd de weg van Den Bosch naar Oss meer dan drie uur volledig afgesloten.

Pijler van matrixbord

Een auto raakte daar volgens getuigen rond kwart voor zes de pijler van een matrixbord en vloog daarna in brand. Volgens de politie - die in eerste instantie dacht dat er twee doden waren gevallen - zou er geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken zijn. De auto brandde volledig uit.

De politie verwacht in de loop van de dag de identiteit van de slachtoffers te kunnen bekendmaken. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.

Tweede dodelijke ongeluk in paar dagen tijd

Het ongeluk van zaterdagnacht is al het tweede dodelijke ongeluk op de A59 in een paar dagen tijd. Donderdagnacht kwam een 25-jarige man om het leven bij Sprang-Capelle.

LEES OOK: Vijf doden en zeker acht gewonden binnen een jaar: er rust een vloek op de A59 bij Rosmalen