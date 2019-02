Ossenaar Mitchell van Bergen voelt zich goed in Friesland: 'Scoren tegen Ajax en PSV is lekker'

HEERENVEEN - Mitchell van Bergen scoorde afgelopen weekend de openingstreffer tijdens sc Heerenveen-PSV. De aanvaller uit Oss is bezig aan zijn eerste seizoen in dienst van de club uit Friesland, waar hij een goede indruk maakt. Zo scoorde hij ook al tegen Ajax. Zelf blijft hij nuchter onder die prestaties.

De negentienjarige Van Bergen zette zijn eerste stapjes op het voetbalveld bij RKSV Margriet uit Oss. Hij maakte later de overstap naar Willem II, maar tot een debuut in het eerste elftal kwam het niet. In 2015 stapte hij over naar Vitesse. Die club verliet hij afgelopen zomer voor Heerenveen

Zaterdag maakte de rechtsbuiten zijn vijfde competitiedoelpunt van het seizoen. Het was de 1-0 tegen PSV. "Scoren is altijd wel lekker. Maar tegen de koploper scoren is zeker mooi, dat is alleen maar fijn." Dat hij als Brabander scoort tegen de Eindhovenaren geeft geen extra speciaal gevoel. "Nee, ik probeer gewoon belangrijk te zijn voor het team. Dat ik scoor is alleen maar mooi. En dat het tegen PSV is, dat is lekker."

'Het was even wennen'

De afstand van Oss naar Arnhem is niet zo groot, maar als Van Bergen van zijn huidige club naar zijn allereerste club wil rijden moet hij voor de snelste route 177 kilometer afleggen. Ver van huis werkt hij aan zijn voetbalcarrière. "Het gaat goed. In het begin was het vooral wennen. Maar nu is het goed. Het is wel een ander leven dan ik gewend was. Ik woon alleen, dat is nieuw. Maar dat gaat wel lekker."

Van Bergen speelde tot nu toe in 21 wedstrijden 1213 minuten voor Heerenveen. Daarmee is zijn missie voor een deel geslaagd. In zijn periode bij Vitesse kwam hij in totaal tot 37 officiële wedstrijd, maar daar kwam hij niet verder dan 1027 minuten. "Ik speel en doe mijn best om in het team te blijven. Dat lukt wel." Is het volgende doel na doelpunten tegen Ajax en PSV een treffer tegen Feyenoord? "Ik hoop het, ik ga mijn best doen."

LEES OOK: Opnieuw puntverlies PSV: Donyell Malen scoort in extremis en zorgt voor een punt in Heerenveen

Opvallend is dat de Ossenaar bij Vitesse niet scoorde, maar wel zes assists leverde. Bij Heerenveen is het andersom. Hij gaf nog geen assist, maar scoorde inmiddels wel vijf keer.