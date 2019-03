Carnavalsvierder krijgt gemiddeld 2228 extra kilocalorieën per dag binnen

Zo'n veertig procent van de Brabanders viert vijf dagen carnaval en krijgt zo aardig wat calorieën binnen. Dit allemaal dankzij de nodige glazen bier of ander lekkere drankjes. Als avondeten een frietje speciaal met een frikandel en net voordat je naar huis gaat nog even snel een hamburger met gebakken uien, mayonaise en curry.

De website Feestkleding365.nl liet onderzoeken hoeveel calorieën de Brabantse carnavalsvierder binnenkrijgt. Een overzicht:

Gemiddeld tien glazen (en meer) bier per dag van 25 centiliter. Een glas bier bevat volgens het Voedingscentrum 90 kilocalorieën.

Een broodje hamburger met alles erop en eraan: 250 kilocalorieën.

Friet met mayonaise en een frikandel speciaal: 914 kilocalorieën.

Twee glazen cola: samen goed voor 164 kilocalorieën.

Alles bij elkaar opgeteld zit je op 2228 kilocalorieën. En dat is pas dag één. Nog vier te gaan.

'Geniet en gezond'

Volgens Femke van Liere, diëtist bij Diëtistenpraktijk de Langstraat in Drunen en Vlijmen, kun je carnaval vergelijken met een all inclusive vakantie. “Het is echt niet erg als je tijdens carnaval je fruit overslaat. Zorg wel voor een gezond evenwicht tussen genieten en gezond eten”, vertelt Van Liere. Dat evenwicht vinden is best moeilijk voor de gemiddelde carnavalsvierder.

Feestkleding365 liet ook onderzoeken waar we met carnaval eten:

Iets minder dan de helft koos in 2018 voor een snelle hap bij de snackbar.

22,8 procent gaat liever uit eten.

23,8 procent gaat voor döner naar de kebabtent.

Nog wat tips van de diëtiste

Om te zorgen dat je op woensdag na carnaval je spijkerbroek ook nog dicht krijgt, is het belangrijk met enige regelmaat iets te eten.

Zorg voor een stevig en gezond ontbijt. Dan is in ieder geval één maaltijd gezond.

Probeer eenmaal in de stad ook op het eten te letten. Eet niet door totdat je helemaal vol zit. Vraag jezelf af of dat je eet omdat je honger hebt, of omdat je die puntzak friet helemaal leeg wilt eten.

Maar ook als het op drank aankomt valt er nog wel wat voordeel te behalen.

Het beste is natuurlijk helemaal geen alcohol drinken, maar voor veel Brabanders is dit niet echt een optie.

Probeer zo laat mogelijk over te gaan op alcohol en andere sterke drank. Als je eenmaal met drinken bent begonnen, stap je niet zo makkelijk meer over op bijvoorbeeld spa.

Je kunt ook eens kiezen voor cola light of Rivella tussendoor. Als je Rivella in een wijnglas doet, ziet het eruit als wijn.

Mocht je op woensdag op de weegschaal staan en geeft deze meer aan dan je eigenlijk wilt, pak dan zo snel mogelijk je normale gezonde levensstijl weer op. "Blijf positief. Het is niet zo dat je na vijf dagen carnaval heel je figuur of killerbody om zeep heb geholpen. Als je voorheen een gezond eetpatroon had, is het na een week of twee weer normaal." Maak je dus niet dik en loop gewoon een rondje extra.