'Mooi gebaar!' Supportersvlag van De Graafschap blijft spoorloos en Zundert zorgt voor een nieuwe

Bewoners van de Veldstraat in Zundert bieden de supporters van De Graafschap een nieuwe vlag aan voor de overleden fan Gerben Eskes. De vlag was op 1 februari na de wedstrijd De Graafschap-NAC per ongeluk in Zundert beland en verdwenen. 'Hij is in Zundert kwijtgeraakt, dus zullen we in Zundert ook de oplossing proberen te vinden."

De Veldstraat in Zundert had het er de afgelopen dagen maar druk mee. Vele buurtgenoten hielpen mee in de zoektocht naar de zogenaamde 'Eskes-vlag.' De Achterhoek-vlag, met de naam van de overleden Graafschap-supporter Gerben Eskes er op, was middels een gehuurd busje via NAC-supporters per ongeluk in de West-Brabantse gemeente terecht gekomen. Bosjes werden daarna doorzocht, vuilnisbakken omgekieperd, groepsapps aangeboord en pamfletten opgehangen. Het mocht tot op heden helaas niet baten. De vlag kwam niet boven water.

'We moeten er een keer mee stoppen'

"Ik denk dat die vlag nu niet mee gevonden wordt", zegt Karel Dictus op maandag. De eigenaar van het taxibedrijf aan de Veldstraat, waar de vlag voor het laatst werd gesignaleerd, zocht zelf ook actief mee. "Die vlag houdt toch wel veel mensen bezig ja. Maar die had nu al wel terecht moeten zijn, want er is zoveel aandacht voor geweest. Ik denk dat we er een keer mee moeten stoppen."

"Het blijft de vraag wie de vlag heeft meegenomen, maar het kan best de gemeente zijn geweest. En dan zijn we te laat, want de vuilnisbakken worden elke week leeg gemaakt", aldus Dictus.

Bekijk de video in de tweet en lees daarna verder.

Buurt wil nieuwe vlag laten maken

De buurt heeft er alles aan gedaan om de vlag weer boven water te krijgen. Mensen hebben eerder de vlag zelfs in handen gehad, maar daarna links laten liggen. Als men van tevoren de emotionele waarde had geweten, was de vlag ongetwijfeld bewaard gebleven. De buurt komt nu met een oplossing.

"Ik denk dat we met de buurt een nieuwe, zelfde vlag laten maken", vertelt Karel Dictus. "Ik heb het er met de buurt over gehad en die vinden dat een mooi iets. Hopelijk krijgt die dan dezelfde waarde als de vlag die ze hadden. De vlag is in Zundert kwijtgeraakt, dus zullen we in Zundert ook de oplossing proberen te vinden."

'Lovenswaardig en tranentrekkend'

In Doetinchem zijn ze blij met de actie van de Zundertse Veldstraat. "Het idee is hartstikke mooi", zegt Geert-Jan Kettelarij, eigenaar van de vlag en vriend van de in augustus overleden Eskes. "Ik weet niet of het ook een mooie kopie wordt, maar het is lovenswaardig en tranentrekkend. Die mensen kunnen er niets aan doen en dan wordt er zo meegeleefd. Een mooi gebaar!"