Bedrijf in rouw na dood van drie werknemers bij ongeluk op A59: 'De impact is erg groot'

EINDHOVEN -

Het verongelukken van drie Portugezen, zondagmorgen bij Rosmalen, is erg hard aangekomen bij CEVA Logistics. Dit is het bedrijf in Eindhoven waar ze op uitzendbasis werkten. Anneke van der Wilt, de woordvoerder van CEVA: "Het waren zeer gewaardeerde mensen." Ze noemt hun overlijden ‘verschrikkelijk nieuws’. Volgens haar is de impact van het ongeluk erg groot.