Parcours Vuelta bekend: in deze Brabantse plaatsen kun je de renners zien

Het parcours van de wielerronde van Spanje van 2020 is woensdagmiddag bekendgemaakt in de Grote Kerk in Breda. De wielrenners zullen behalve door Breda en Den Bosch onder andere door Heusden, Chaam, Gilze-Rijen, Oosterhout, Dongen, Bergen op Zoom, Steenbergen, Etten-Leur en Rucphen rijden.

Etappe 2 Den Bosch-Utrecht: 183 kilometer

De Vuelta start in augustus 2020 In Utrecht, waar de ploegentijdrit verreden wordt. Daarna strijkt de karavaan neer in Den Bosch. Onze provinciehoofdstad is de startplaats van de tweede etappe. Die etappe doet ook onder andere Empel, Heusden en de gemeente Altena aan en eindigt in Utrecht. Oud-renner Stef Clement, afkomstig uit Breda, noemde het een mooie etappe tijdens de presentatie.

Etappe 3: Breda-Breda: 194 kilometer

De derde etappe van de Ronde van Spanje krijgt het startschot in Breda. In de Nassaustad is ook de finish. De etappe gaat verder door een groot deel van West-Brabant. Chaam, Baarle-Nassau, Gilze-Rijen, Dongen, Oosterhout, Drimmelen, Moerdijk, Halderberge, Steenbergen, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Roosendaal, Rucphen en Etten-Leur krijgen de wielrenners 'op bezoek'.

In West-Brabant vallen alleen de gemeentes Geertruidenberg en Zundert buiten de route.

Oud-renner Mathieu Hermans, nu woonachtig in Dongen, is blij met het parcours. Hij noemt de etappe verraderlijk omdat renners mogelijk veel wind vangen. "Je kunt de Vuelta er niet winnen, maar wel verliezen."









Bekende gasten

Bij de bekendmaking van het parcours waren diverse wielergrootheden aanwezig, onder wie de enige Nederlander die de Ronde van Spanje ooit wonnen: Joop Zoetemelk en Jan Janssen.

Burgemeester Breda

Burgemeester Paul Depla, die het openingswoord deed, noemde de komst van de Vuelta 'een droom die uitkomt en is in lijn met onze internationale ambities'. "We zullen de wereld laten zien hoe mooi Breda, Den Bosch en Utrecht zijn. Namens Breda kan ik zeggen dat het een feestje wordt."