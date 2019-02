Parcours van de Vuelta bekend: in deze Brabantse plaatsen kun je de renners volgend jaar zien

Het parcours van de wielerronde van Spanje van 2020 is woensdagmiddag bekendgemaakt in de Grote Kerk in Breda. De wielrenners zullen behalve door Breda en Den Bosch onder andere door Heusden, Alphen-Chaam, Gilze-Rijen, Oosterhout, Dongen, Bergen op Zoom, Steenbergen, Etten-Leur en Rucphen rijden.

De Vuelta start in augustus 2020 In Utrecht, waar de ploegentijdrit verreden wordt. Waarschijnlijk is de startdatum vrijdag 21 augustus.

Etappe 2 Den Bosch-Utrecht: 183 kilometer

Na de ploegentijdrit strijkt de karavaan neer in Den Bosch:

De etappe start in Den Bosch.

De rit komt ook door Heusden en de gemeente Altena.

De finish is in Utrecht.

Oud-renner Stef Clement, afkomstig uit Breda, noemde het tijdens de presentatie 'een mooie etappe'.





Etappe 3: Breda-Breda: 194 kilometer

Start en finish in Breda. De etappe gaat verder door:

Alphen-Chaam,

Baarle-Nassau,

Gilze-Rijen,

Dongen,

Oosterhout,

Drimmelen,

Moerdijk,

Halderberge,

Steenbergen,

Bergen op Zoom,

Woensdrecht,

Roosendaal,

Rucphen,

Etten-Leur.

In West-Brabant vallen alleen de gemeenten Geertruidenberg en Zundert buiten de route.

Oud-renner Mathieu Hermans, nu woonachtig in Dongen, is blij met het parcours. Hij noemt de etappe verraderlijk omdat renners mogelijk veel wind vangen. "Je kunt de Vuelta er niet winnen, maar wel verliezen."



Ook in wielerdorp Chaam kunnen inwoners hun geluk niet op. "We zijn zeer vereerd", vertelt Theo van der Westerlaken, voorzitter van de Acht van Chaam. "Het gaat zeker een enorm feest worden. Chaam is gewend om wat te organiseren."









Bekende gasten

Bij de bekendmaking van het parcours waren diverse wielergrootheden aanwezig, onder wie de enige Nederlanders die de Ronde van Spanje ooit wonnen: Joop Zoetemelk en Jan Janssen.

