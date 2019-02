Jumbo betaalt achterstallig loon uit aan medewerkers van distributiecentra

Protest voor de deur van het hoofdkantoor in Veghel (archieffoto: Raoul Cartens)

Supermarktbedrijf Jumbo met hoofdkantoor in Veghel betaalt deze maand achterstallig loon uit aan medewerkers in zijn distributiecentra. Dat schrijven de vakbonden FNV en CNV. De nabetaling is het gevolg van een uitspraak van de rechter. Die oordeelde onlangs dat Jumbo geen eigen arbeidsvoorwaardenregeling mocht invoeren, omdat de oude cao nooit bij de vakbonden is opgezegd.

De vakbonden zijn blij dat Jumbo het achterstallig loon deze maand nog uitkeert. Daarmee wordt voorkomen dat bonden opnieuw naar de rechter stappen om ook deze loonvorderingen juridisch af te dwingen.

AVR

De nabetaling geldt voor distributiewerkers die na 26 februari 2018 in dienst zijn gekomen, de dag waarop de supermarktketen een eigen arbeidsvoorwaardenregeling - kortweg AVR - liet ingaan, om zo de vakbonden te omzeilen.

Het achterstallig loon kan oplopen tot 1300 euro per medewerker, afhankelijk van leeftijd en functie. "Het is voor Jumbo niet meer vol te houden dat de eigen, eenzijdige regeling beter is dan de cao", aldus Kitty Huntjens van CNV Vakmensen.

Ali Aklalouch van FNV Handel: "Dit is opnieuw een overwinning voor distributiewerkers, maar we zijn er nog niet. We zien graag dat er ook een oplossing komt voor de tweedeling die Jumbo heeft gecreëerd op de werkvloer. Dat zorgt nog steeds voor veel onrust onder het vaste personeel."

Benadeeld

"Distributiewerkers die niet voor de Jumbo-regeling kozen zijn benadeeld, omdat zij terecht vasthielden aan hun cao. Zij krijgen niet de loonsverhoging die andere collega’s onder de eigen Jumbo-regeling wel hebben gehad. Wij verzoeken Jumbo daarom om dit verschil alsnog recht te trekken", aldus Aklalouch.

Jumbo Supermarkten was nog niet bereikbaar voor een reactie.