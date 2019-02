Superspannend: spelende Flore, Sverre en Lile vinden slang in de tuin

EINDHOVEN -

'Mama, mama, er zit een slang in de tuin.' Met die waarschuwing renden Flore (8), Sverre (6) en hun vriendinnetje Lile (8) woensdagmiddag hun woning in Eindhoven binnen. Het zal wel, dacht moeder Anneke. "Iets te veel Freek Vonk gekeken". Maar toen ze zelf in de tuin ging kijken, zag ze inderdaad een rood-witte opgekrulde slang in het gras liggen.