Douwe Bob laat luidruchtige fan verwijderen uit theater Oss: ‘Je bent heel egoïstisch’ [FILPMJE]

Douwe Bob heeft woensdagavond in theater de Groene Engel in Oss een 17-jarige fan uit het gebouw laten verwijderen. Het meisje was een aantal keer luidruchtig.

Het meisje werd zeker twee keer op haar gedrag aangesproken door de Amsterdamse zanger. Ze ging vervolgens de discussie aan met Douwe Bob, maar daar was hij niet van gediend, waarna hij erop aandrong dat het meisje uit de zaal zou worden verwijderd.

Op sociale media circuleren videobeelden van het voorval. “Je bent heel egoïstisch”, sprak Douwe Bob vanaf het podium. “Is er bewaking? Want ik ga dit niet zelf doen”, vervolgt hij in de beelden.

Cindy Jansen, die ook bij het concert aanwezig was en het conflict filmde, snapt de reactie van de zanger wel. “Douwe Bob raakte geïrriteerd. Hij vroeg haar om haar naam, noemde haar vervolgens bij naam en vroeg het meisje ‘om haar bek te houden’. Veel mensen in de zaal leken die reactie wel te begrijpen.”

‘Echte fan’

Volgens een woordvoerder van het theater betreft het een echte fan van Douwe Bob. “Ze had gesigneerde merchandise van Douwe Bob bij zich en had verschillende selfies met hem. Ze was al veel vaker naar een concert van hem geweest. Maar ze begreep op dat moment niet dat ze irritant aanwezig was, zo zei ze achteraf