8-jarige Floor brengt eigen dichtbundel uit: 'Gaaf en ook een beetje spannend!'

Donderdagmiddag kreeg Floor de kans om haar dichtbundel te presenteren aan haar klasgenootjes en familieleden. Ze las vier gedichtjes voor op een grote, koninklijke troon op haar school, de Tilburgse basisschool Pendula.









Na het voorlezen deelde Floor, zoals het een echte schrijfster betaamt, aan iedereen handtekeningen uit. "Ik vind het gaaf en eigenlijk ook een beetje spannend", glundert ze. "Ik ben heel trots."

11 Elfjes

Floor's boek heet 11 Elfjes omdat er alleen maar elfjes in staan. De dichteres legt zelf uit wat dat precies zijn. "Het zijn gedichtjes waarbij het eerste woord vertelt waar het hele gedichtje over gaat. De tweede regel bestaat uit twee woorden waar je snel aan denkt en in de derde regel staat in drie woorden waar je bent. De vierde regel is een vraag bestaande uit vier woorden. En de laatste, vijfde regel, is een leuk eindwoord."

Dit is één van Floor's favorieten:

Kleur

Tekening. Regenboog.

In een etui.

Wat zal ik tekenen?

Kunst.

'Nog nooit gebeurd'

De 9-jarige Imke is enorm trots op haar vriendinnetje. "Ik vind het echt heel knap. Het is nog nooit op school gebeurd dat iemand op zo'n jonge leeftijd een eigen boekje heeft geschreven."

De liefde voor schrijven en taal heeft Floor niet van een vreemde. Haar ouders zijn allebei docent Nederlands. Vader Bas Jongenelen glundert van trots. "Overal in ons huis is taal terug te vinden. Ze is er echt mee opgegroeid. Floor is zelf met het idee gekomen om een boekje uit te brengen."

Bestseller

De grote is vraag is natuurlijk: wordt de dichtbundel een bestseller? "We hebben een eerste oplage van vijfentwintig exemplaren en die zijn bijna uitverkocht", vertelt vader Bas enthousiast. "Dus het eigenlijk al wel een enorme bestseller!", lacht hij.

Al het geld wat Floor verdient aan het boek, komt terecht op haar spaarrekening. "Ik ga er iets moois van kopen. Maar wat? Dat weet ik nog niet."