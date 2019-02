NAC pakt punt in degradatiestrijd, maar concurrent De Graafschap brengt club verder in problemen

NAC moet vooral naar zichzelf kijken en punten pakken, maar in de strijd tegen degradatie is het ook belangrijk wat de concurrentie doet. Zelf wist NAC zaterdagavond weer niet te winnen, terwijl grote concurrent De Graafschap drie punten pakte. Zo werd het een vervelende avond voor de club uit Breda.

Trainer Mitchell van der Gaag wacht met NAC nog altijd op de eerste zege van 2019. In eigen huis kwam het zaterdagavond niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen FC Groningen. Een puntje in de strijd tegen degradatie, maar door een 0-3 zege van directe concurrent De Graafschap op bezoek bij PEC Zwolle staat NAC alleen nog maar steviger op de laatste plaats in de eredivisie.





Alles of niets

Na een slordige eerste helft, waarin de bezoekende ploeg meer balbezit had en een paar kansjes kreeg, scandeerden de supporters op de B-side bij de start van de tweede helft ‘alles of niets, alles of niets’. Nog geen minuut later dachten veel NAC-fans even dat het alles zou worden. Mitchell Te Vrede kreeg een voorzet op maat van Giovanni Korte, de van een blessure teruggekeerde spits kopte echter over.

Tien minuten voor tijd was er ook nog een grote kans voor Menno Koch. De aanvoerder stond volledig vrij en schoot op het doel van FC Groningen-goalie Sergio Padt. De keeper kreeg echter hulp van Erik Palmer-Brown. De NAC-verdediger stond in de weg bij het schot van zijn ploeggenoot. Padt was iets eerder al erg goed weggekomen nadat hij een hoge voorzet door zijn handen liet glippen en maar net op tijd van de lijn wist te halen.

De grootste kans kwam in de slotminuut, die was voor Ritsu Doan. De inzet van de Japanse middenvelder, normaal smaakmaker bij de Groningers, was tekenend voor zijn wedstrijd. Hij speelde niet zijn beste duel van het seizoen, NAC-goalie Benjamin van Leer voorkwam een late tegentreffer. Eerder in de tweede helft kreeg Doan ook al een enorme kans. Koch leverde de bal op onverklaarbare wijze in bij de Groningen-speler, die daardoor meteen oog in oog stond met Van Leer. De goalie won ook dat duel.

Concurrentie loopt uit

In de absolute slotfase kwam er ook nog een mogelijkheid voor Gervane Kastaneer, het schot van de NAC-aanvaller trof echter geen doel. Zo bleef de 0-0 stand van het begin tot het laatste fluitsignaal staan. NAC staat na 23 gespeelde wedstrijden nu op zeventien punten, vier minder dan De Graafschap. De veilige vijftiende plaats is ver weg, PEC Zolle heeft acht punten meer dan de ploeg van Van der Gaag.