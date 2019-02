Stapper danst op dak van politieauto: ‘Kun je je niet gedragen, blijf dan vooral thuis!’

“Dit gedrag is volstrekt ontoelaatbaar”, schrijft de politie op Facebook. “Het maakt niet uit of het een dienstvoertuig is of een auto van een willekeurige burger. Gewoon niet doen.”

Verzieken

De politie spreekt klare taal tegen stappers die met dezelfde plannen rondlopen. “Wanneer men zich niet kan gedragen, blijf dan vooral thuis! Hierdoor wordt een goede sfeer verziekt van iets wat vooral een mooie avond moet zijn.”

Of de man is aangehouden of een proces-verbaal heeft gekregen, is niet vooralsnog duidelijk.