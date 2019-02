Vive l'Empereur: Op de Brabantse grens was het een veldslag tussen het Franse leger en Orangisten

Op het slagveld tussen Slot Loevestein en Woudrichem hing zowel zaterdag als zondag een enorme kruitlucht. Deelnemende Franse troepen en Oranjegezinde vechtersbazen beschoten elkaar met kanonnen en geweren. “De kanonnen en geweren worden met echt buskruit geladen om ze af te vuren, met één verschil: er zitten geen kogels in”, vertelt Hans van Osch, die in de moderne tijd beveiligingsexpert is.

Oeteldonkse Hans was in 1813 sergeant

De Bosschenaar is overigens de enige Brabander in het 85ème Régiment d'Infanterie de Ligne. “Onze soldaten komen uit heel Europa. In de groep hebben we Denen, Duitsers, Engelsen, Belgen en natuurlijk ook Nederlanders.” De vraag of hij het naar zijn zin heeft bij zijn regiment wordt positief beantwoord. “Ik voel me zeer op mijn plaats. Het is een apart wereldje dat wel, maar een heel weekend leven in een andere tijd is zo fijn! Heel het weekend geen moderne zaken als Facebook, een mobiele telefoon, Messenger en Whatsapp: zalig.”





Bosschenaar Hans van Osch vocht als sergeant mee aan Franse zijde





Alles voor z'n hobby, maar niet met de carnaval

Hans van Osch heeft een enorme passie voor zijn hobby, die hij naar eigen zeggen elk weekend kan beoefenen. “Maar als het carnaval is, dan telt deze hobby niet meer. Dan sta ik bij Oeteldonk Centraal te wachten op den Hoogheid. De Hoogheid gaat dus voor de Keizer. Vive l'Empereur.”





Er werd met echt buskruit geschoten, maar zonder kogels





Stukje geschiedenis

Begin 19e eeuw vonden op Brabantse grond en aan de Brabantse noordgrens nogal wat schermutselingen plaats tussen het Keizerlijke leger en de Oranjegezinde geallieerde troepen. Zo trokken in 1812 de Kozakken door Werkendam (ze hadden het gemunt op de Fransen) die het zonder te weten later de naamgever werden van voetbalclub: Kozakken Boys.