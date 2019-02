Hond van gruwelijke dood gered: meegetrokken aan riem terwijl oppas met lift omhooggaat

De hond mag gerust weer even kwispelen na zijn avontuur bij de lift in Oss.

OSS -

Een hond is maandag bijna opgehangen doordat hij vastzat aan een lift in Oss. Een bejaarde bewoner van deze flat aan de Gerrit van der Veenstraat kon het beestje net op op tijd bevrijden. De moeder van de eigenaar die op de hond paste, kwam daarna vast te zitten in de lift en moest door woonbedrijf Brabant Wonen worden bevrijd.