Tien NAC-sponsors hebben geen vertrouwen in bestuur en zeggen contract op

Via een open brief aan NAC Breda hebben tien middelgrote bedrijven uit onvrede hun sponsorovereenkomsten met de club opgezegd. De sponsors hebben geen vertrouwen meer in de beleidsbepalers, het bestuur en de drie eigenaren. De club uit Breda staat onderaan in de Eredivisie en met nog elf wedstrijden te gaan komt degradatie dichtbij.

De sponsors zeggen in de brief hun sponsorcontract op en de businessunit die ze samen hebben in het Rat Verlegh Stadion. Het is een noodkreet,. Ze maken zich ernstige zorgen over de toekomst van de Bredase club en hebben geen vertrouwen meer in de beleidsbepalers, zo valt in de brief te lezen:

Dat het sportief op het moment erg slecht gaat, kunnen we nog wel verwerken. We hebben ervaring met degradaties en zullen ook in de eerste divisie weer massaal seizoenkaarten kopen. Maar het gebrek aan daadkracht, aan communicatie en dramatische leegloop in de organisatie baart ons enorme zorgen. (...) Had gehoopt dat ze met goede uitleg zouden komen over de huidige situatie. Dat ze hun (lange termijn) visie en daadkracht met ons zouden willen delen. Maar helaas; een gesprek bleek niet mogelijk. Ze zijn onbereikbaar.

'Er moet iets gebeuren'

Vooral het gebrek aan communicatie is dus een doorn in het oog van de tien sponsors, die allemaal NAC-supporter zijn in hart en nieren. Dennis Nouwens van Nouwens Transport Breda is de woordvoerder van de groep sponsors. Ze willen vooral een signaal afgeven. "Iemand moet de knuppel in het hoenderhok gooien", zo zegt hij. "We kunnen niet elke week deze ellende over ons heen laten komen. Er moet iets gebeuren de komende weken."

In de open brief staat daarover:

Aangezien wij niet het idee hebben dat de huidige problemen adequaat worden aangepakt en we geen vertrouwen hebben in de huidige RVC en beleidsbepalers; zeggen wij collectief al onze sponsorcontracten en onze businessunit op aan het einde van dit seizoen. We doen dit met pijn in ons NAC-hart en hadden het graag anders gezien. Maar de huidige situatie is dermate pijnlijk dat we deze beslissing hebben genomen. En willen we dit besluit doorzetten...? NEE; wij zijn de NOAD-box en zullen altijd NAC supporters blijven. We willen wel een signaal afgeven. Wij zijn niet zo kapitaalkrachtig als jullie, maar dragen wel ons steentje bij. Wij hopen nog steeds op krachtige beslissingen, goede vervangingen van de vertrokken mensen en een duidelijke visie voor de toekomst. Laten we er samen voor zorgen dat onze liefde blijft bestaan. HUP NAC!

Eerdere noodkreet

Al eerder stuurden supporters een brief naar NAC. Zij eisten een gesprek met het bestuur en de grootaandeelhouders. Dat gesprek gaat donderdag plaatsvinden.









De volledige tekst van de open brief van de sponsors is hier te lezen:

Geachte heren,

We weten allemaal dat het sportief niet goed gaat met onze mooie club. Ondanks de onvoorwaardelijke steun van de hondstrouwe supporters en sponsoren worden we wekelijks teleurgesteld. De selectie heeft simpelweg te weinig kwaliteit en we hebben onszelf na afgelopen weekend al min of meer neergelegd bij (rechtstreekse) degradatie. Voor de samenstelling van deze selectie was Hans Smulders verantwoordelijk en daar is reeds in september afscheid van genomen.

In zijn kielzog vertrok ook Justin Goetzee. De man die bij NAC de laatste jaren de rust heeft bewaard.Hij heeft gezorgd voor een gezonde organisatie en NAC naar categorie 3 bij de KNVB heeft gebracht.

Dit alles was uiteraard niet mogelijk zonder de hulp van de aandeelhouders/geldschieters. In eerste instantie waren dit 17 sponsoren die de club hebben gered. Later zijn hier 3 grootaandeelhouders bijgekomen. Laat het duidelijk zijn; zonder deze mensen had de club al lang niet meer bestaan. Maar na de overname hebben we nooit meer iets van deze mensen vernomen. Ondanks vele verzoeken verschijnen deze mensen niet in de media en staan supporters en sponsoren niet te woord. Dat is uiteraard hun goed recht, maar NAC is een club van volk. Supporters die jaarlijks hun zuurverdiende geld uitgeven aan hun seizoenkaart of business Seat. Mensen die dagelijks bezig zijn met het wel en wee van de club en doodziek zijn na weer een verloren wedstrijd.

Dat het sportief op het moment erg slecht gaat kunnen we nog wel verwerken. We hebben ervaring met degradaties en zullen ook in de eerste divisie weer massaal seizoenkaarten kopen. Maar het gebrek aan daadkracht, aan communicatie en dramatische leegloop in de organisatie baart ons enorme zorgen.

Waarom nog steeds geen vervanger voor Goetzee gevonden? We schijnen nu een dame te hebben als interim directeur?! Is weer een passant zonder enig gevoel bij NAC. De club lijkt compleet stuurloos. Vervolgens vertrekken in één week een aantal ontzettend belangrijke mensen binnen de organisatie; Tim Gillessen en Eric Matijsen. Tim leek de perfecte clubman om de functie van Technisch Manager te vervullen, Eric werd (als commercieel manager) door de sponsoren op handen gedragen. In hun kielzog vertrekt ook nog Marion van Vroenhoven (assistent voetbalzaken) naar AZ. Ze verlaten allemaal het spreekwoordelijke ‘zinkende schip’.

Dus we hebben op dit moment geen Algemeen Directeur, geen Technisch Directeur, geen Commercieel Manager en geen Hoofd Opleidingen.... En daarnaast hebben we ook nog een beroerde selectie op het veld. De technische staf laten we nog even buiten beschouwing; die doen hun uiterste best maar boeken door het gebrek aan kwaliteit geen resultaten. Al stralen ze wel een bepaalde gelatenheid uit; mag best wel wat fanatieker en feller!

Als (middelgrote) sponsor en woordvoerder van NOAD box heb ik vorige week een gesprek aangevraagd met de 3 gerespecteerde aandeelhouders. Niet met het doel ze ‘aan te vallen’ want ze blijven redders van onze club. Maar om onszelf gerust te laten stellen. Had gehoopt dat ze met goede uitleg zouden komen over de huidige situatie. Dat ze hun (lange termijn) visie en daadkracht met ons zouden willen delen. Maar helaas; een gesprek bleek niet mogelijk. Ze zijn onbereikbaar. Na de zoveelste teleurstelling vandaag (vertrek van Eric Matijsen) was de maat vol. We hebben overleg gehad met de 10 sponsoren in onze NOAD box en willen een signaal afgeven;

Aangezien wij niet het idee hebben dat de huidige problemen adequaat worden aangepakt en we geen vertrouwen hebben in de huidige RVC en beleidsbepalers; zeggen wij collectief al onze sponsorcontracten en onze businessunit op aan het einde van dit seizoen. We doen dit met pijn in ons NAC-hart en hadden het graag anders gezien. Maar de huidige situatie is dermate pijnlijk dat we deze beslissing hebben geno

men.

En willen we dit besluit doorzetten...? NEE; wij zijn de NOAD-box en zullen altijd NAC supporters blijven. We willen wel een signaal afgeven. Wij zijn niet zo kapitaalkrachtig als jullie, maar dragen wel ons steentje bij. Wij hopen nog steeds op krachtige beslissingen, goede vervangingen van de vertrokken mensen en een duidelijke visie voor de toekomst. Laten we er samen voor zorgen dat onze liefde blijft bestaan. HUP NAC!

Met vriendelijke groet,

Dennis Nouwens

Nouwens Transport Breda BV





Mede namens:

Auto Hartman

AVT Truck- en trailerservice

De Vliert Sierbestrating

Golden Tulip Keyser Breda

Kennis Transport en Logistics

BV

M-Trizz BV

Nouwens Transport Breda BV

Orange Brick

Tres Art Kunstgalerie

van Gils Techniek

Voets Assurantiën