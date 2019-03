3 Uurkes Vurraf was weer één groot feest, carnaval is begonnen!

Tijdens 3 Uurkes Vurraf traden onder meer Snollebollekes, de Deurzakkers, Veul Gère, Lawineboys, Lamme Frans en Mosterd na de Maaltijd op.





Ook werd bekend dat Veul Gère dit jaar Kies Je Kraker heeft gewonnen met 'Stripke Veur'. Corry Konings kreeg een oeuvre-award omdat ze 50 jaar in het vak zit. Frans Bauer werd in het zonnetje gezet omdat hij 25 jaar actief is in het vak. René Schuurmans kreeg een gouden plaat omdat er meer dan 40.000 exemplaren van de hit 'Laat de zon in je hart' zijn verkocht.



