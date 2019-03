Wim Vos, voorzitter supportersvereniging Willem II: ‘Het zal niet zo’n productieve dag worden’

“Het duurde wel enkele uurtjes voordat ik in slaap ben gevallen”, zegt Wim Vos, voorzitter van de supportersvereniging van Willem II, de ochtend na de bekeroverwinning van zijn club tegen AZ. “Het was een avond die we als supporter van Willem II maar één keer in de zoveel tijd meemaken. Daar moet je van genieten.Het zal vandaag niet zo’n productieve dag worden. Het was een memorabele avond.”





En wat voor een avond. Na de reguliere speeltijd en een verlenging van een half uur, moest uiteindelijk een strafschoppenserie de beslissing in de halve finale gaan brengen. De Tilburgse doelman Timon Wellenreuther, hij stopte drie pingels en kreeg één keer de hulp van de paal, groeide daarin uit tot de grote held.

Dromen

Op vijf mei staat Willem II voor de vierde keer in haar historie in de bekerfinale. ‘In 1963 hebben we de beker voor het laatst gewonnen. Toen was ik nog niet geboren. We krijgen plaats voor 17.5000 toeschouwers en die zullen ook allemaal in het stadion zitten bij de finale op 5 mei. Het duurt nog twee maanden voordat het zover is, maar ik kijk er nu al naar uit. ”

Tegenstander in de bekerfinale is Ajax. Vos: “Normaal gesproken is Ajax kwalitatief veel beter, maar in de een bekerfinale weet je het nooit. PEC Zwolle heeft Ajax ook al eens van de mat gespeeld. Dromen van een overwinning mag. Het zou mooi zijn als Willem II weer eens een echte prijs zou winnen.”