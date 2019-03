Efteling teleurgesteld over vertraging bouwplannen, advocaten omwonenden blij

De Efteling is teleurgesteld in een besluit van de Raad van State. De hoogste rechter besloot vandaag dat het attractiepark nog niet aan de noordoostkant mag gaan bouwen. Dat betekent dat de bouw van attracties uitgesteld moet worden.

"Wij begrijpen dat omwonenden de keuze maken om juridische stappen te zetten, maar hadden natuurlijk liever een andere uitspraak gezien. De plannen zijn tot stand gekomen na een uitgebreid proces, waarin de inbreng van zoveel partijen én ook van de omwonenden heel zorgvuldig is verwerkt. Er is gezocht is naar een balans tussen alle belangen. We wachten de definitieve uitspraak van de Raad van State af", zo stelft het attractiepark.

Ze zit echter niet bij de pakken neer. "Ook al kunnen we nu helaas nog niet starten met onze grootschalige uitbreiding, als Efteling staan we nooit stil. Nog dit jaar pakken we uit met de komst van ons 30ste sprookje in het Sprookjesbos ‘De zes Zwanen’. En volgend jaar gaan we onze gasten verrassen met de nieuwe achtbaan Max & Moritz."

Advocaten blij

De omwonenden die naar de rechter stapten, worden vertegenwoordigd door de advocaten Elke Wouters en Marnix Wolf. Zij stellen blij te zijn met het oordeel van de Raad van State. "Het is afwachten wat er in de bodemprocedure besloten wordt, maar in dit besluit zit wel iets van een inhoudelijk oordeel. Namelijk dat er mogelijk niet goed is nagedacht over geluidoverlast en parkeeroverlast. De echter voorkomt nu in ieder geval dat er dingen fgebouwd worden, die niet meer terug te draaien zijn", zeggen de advocaten.

Uitbreidingsplannen

De Efteling wil zowel in oostelijke als westelijke richting groeien. In het westen moet, als het aan het park ligt, onder meer een parkeerterrein komen. Ook de golfbaan zou in de plannen worden aangepast, de infrastructuur moest op de schop, het attractiepark wordt uitgebreid, er zouden overnachtingsmogelijkheden komen en een nieuw parkeerterrein aan de noordkant.

In september 2018 stemde de gemeenteraad van Loon op Zand al in met het bestemmingsplan 'Wereld van de Efteling 2030'. Negen omwonenden en de exploitant van een camping in de buurt maakten bezwaar. Ze wilden dat het bestemmingsplan geschorst werd.

Bodemprocedure

Er loopt ook nog een bodemprocedure bij de afdeling bestuursrechtspraak. Die uitspraak wordt later dit jaar verwacht. De Efteling zei eerder al toe aan de westkant niet te gaan bouwen of verbouwen tot een uitspraak in de bodemprocedure is gedaan. Maar met de bouw aan de noordoostkant, waar volgens het bestemmingsplan mocht worden gebouwd tot 35 meter hoog, wilde het park niet wachten.

Over die specifieke locatie heeft de Raad van State nu dus een beslissing genomen. De Efteling mag hier dus niet gaan bouwen, tot er eind dit jaar een uitspraak is in de bodemprocedure. De rechter wil zo voorkomen dat er 'onomkeerbare dingen' gebeuren.

Namens de gemeente Loon op Zand reageert wethouder Gerard Bruijniks strijdbaar. “De bodemprocedure bij de Raad van State loopt nog. Hierin wordt uitgebreid gekeken naar de ingediende beroepen namens de inwoners. Een evenwichtige balans tussen de leefbaarheid van de inwoners en de uitbreiding van het attractiepark heeft altijd voorop gestaan. Het is goed dat de Raad van State de belangen nogmaals en objectief heeft gewogen. Toch is hiermee deze zaak niet onherroepelijk. Later dit jaar volgt de uitspraak in de bodemprocedure.”