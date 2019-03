Jumbo collega's verongelukte Yassine Doudou vertellen verhaal en laten ballonnen op als eerbetoon

Yassine Doudou, de 18-jarige jongen uit Eindhoven die donderdagavond om het leven kwam bij een ernstig ongeluk op de Eindhovenseweg-Zuid bij Best, was erg geliefd. Dit blijkt uit berichten op Facebook. En uit gesprekken die Omroep Brabant had. Onder andere met voetbalvereniging VV Wodan in Eindhoven waar hij voetbalde. En met een collega van de Jumbo aan het Nederlandplein in Eindhoven, waar hij de bewuste avond nog had gewerkt.

Een van de Jumbo-collega’s van Yassine, die liever niet met naam een toenaam wil worden genoemd omdat hij namens alle collega’s het woord doet. “Iedereen is nog steeds in shock van wat er is gebeurd. Sommige collega’s kunnen het gewoon niet geloven. Een aantal hebben we naar huis moeten sturen omdat ze het gewoon niet aankunnen. Sommige collega’s lopen jankend de deur uit of komen jankend de Jumbo binnen. Met name de mensen die de bewuste donderdagavond nog met hem hebben gewerkt, hebben het moeilijk. Iemand zei: ‘dit kan gewoon niet, ik heb hem vier uur geleden nog gezien.’”

Havodiploma en HBO-student

Yassine was een fijne vriend, een goede bekende in de Marokkaanse gemeenschap, een harde werker met een vrolijke inborst. Hij had zijn Havo-diploma op zak en volgde een HBO-opleiding aan Fontys. “Yassine was echt zo’n jongen die geen vlieg kwaad deed, altijd voor iedereen klaarstond en voor iedereen wilde invallen. Hij werkte hard en was ook nog eens een keer goed in wat hij deed. Hij was de beste vakkenvuller die we hadden en ook als vulploegleider deed hij het goed. Ik heb altijd ontzettend fijn met hem samengewerkt en ik weet zeker dat ik dit namens alle collega's zeg.”

Ballonnen voor Yassine als eerbetoon

Hoe geliefd hij was onder zijn Jumbo-collega's blijkt wel uit het feit dat er maandag een eerbetoon voor hem wordt gehouden. “We hebben maandagavond eerst een gesprek met iemand van Slachtofferhulp om te zorgen dat mensen niet met hun verdriet rond blijven lopen. Daarna gaan we met z'n allen naar buiten om ballonnen voor hem op te laten. Als een eerbetoon. Iedereen heeft hier uit zijn eigen portemonnee geld voor ingelegd.”

‘Een van de beste personen die ik kende’

Omroep Brabant heeft ook met voetbalvereniging VV Wodan in Eindhoven gesproken waar Yassine voetbalde. Ook daar werd hevig geëmotioneerd gereageerd. Een vrouwelijke kennis van Yassine laat via Facebook weten dat hij ‘een hele lieve jongen’ was. Ook werd vrijdagavond het volgende bericht op Facebook gepost door een vriend: ‘Jij was en blijft echt een van de beste personen die ik kende ik weet nog heel goed dat iedereen iets mocht wensen voor kerst voor zichzelf op school en jij wenste dat ik naar PSV kon gaan omdat ik nooit was gegaan en dat liet zien wat voor persoon jij bent en dat is een van de vele mooie herinneringen die ik met je had’.

De auto waarin Yassine zat, een Peugeot, belandde donderdagavond door nog onbekende oorzaak in de berm en sloeg over de kop. De precieze oorzaak van het ongeluk wordt nog door de politie onderzocht. Het zou mogelijk om een inhaalrace zijn gegaan. De bestuurder van de Peugeot raakte gewond, evenals de bestuurder van de Renault die erachter reed. Yassine overleefde de klap niet.

