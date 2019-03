Mohammed Ihattaren en Pablo Rosario slaan carnaval over: 'Lekker uitrusten op de bank'

PSV deed zaterdagavond uitstekende zaken in de eredivisie. Met 2-0 werd gewonnen van Excelsior. De spelers uit de selectie van Mark van Bommel kunnen dus met een grote glimlach aansluiten in de polonaise in Lampegat.

Het is echter de vraag of ze dat ook, naar goed voorbeeld van Romario, zullen doen. "Ik ga lekker rusten", zegt middenvelder Mohammed Ihattaren over zijn plannen voor carnavalszondag. "En maandag weer trainen." Hij gaat dus echt niet met Romario de polonaise lopen? "Daar ga je me niet vinden", zegt hij met een lachend gezicht.

Bekijk de video in de tweet. De tekst gaat daaronder verder.

Pablo Rosario volgt waarschijnlijk het voorbeeld van zijn jonge ploeggenoot. "Ik heb nog niets klaarstaan. Ik ga waarschijnlijk lekker thuiszitten en me opmaken voor de wedstrijd van volgende week." Gaat er dan echt geen enkele PSV'er het feestgedruis in? De middenvelder: "Ik zou het niet weten, maar ik zelf niet."

Einde aan matige reeks

PSV won dus met 2-0 van Excelsior. De ploeg maakte daarmee een einde aan een reeks van drie wedstrijden zonder overwinning.

Bekijk de video in de tweet. De tekst gaat daaronder verder.

Bij PSV stond Ihattaren voor de eerste keer in de basis. Hij verving Gaston Pereiro, die door trainer Van Bommel werd gepasseerd.

LEES OOK: PSV kan in polonaise terug naar Lampegat na zege op Excelsior