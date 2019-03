Kunstenaar gaat groter dan de Nachtwacht: Frans Ermens maakt een schilderij van drie bij tien meter

Een van de lange wanden van Frans' Rijsbergse atelier gaat volledig schuil achter zijn laatste werk. Het is een abstract schilderij met veel blauw en groen. Toen Frans er aan begon, wist bij niet dat dit er uit zou komen. "Ik ben begonnen met wat lijnen van houtskool. Daarna is het gewoon werken. Het blijft altijd een verrassing."





Kunstenaar Frans Ermens uit Rijsbergen





In het atelier hangt ook ander werk van Frans. Ook die schilderijen zijn groot; denk aan twee bij twee meter. Het was toen hij in Spanje voor de Guernica stond van Picasso dat Frans bedacht dat hij nog groter wilde. Uiteindelijk werd het dus tien bij drie meter.

Een trapje en een verrekijker

Het trapje dat Frans gebruikte, staat er nog steeds. En op een van de kasten in de werkruimte staat een verrekijker. Zo probeerde hij overzicht te houden. Trapje op en schilderen en dan weer trapje af en kijken, met het blote oog en met die verrekijker.





Een detail uit het enorme werk





Frans is opgeleid aan kunstacademie Sint-Joost in Breda. Hij was al timmerman en heeft jarenlang gewerkt als aannemer. De verbouwing van de Vlaamse Schuur tot atelier deed hij met zijn eigen handen. De laatste jaren kiest hij voor het schilderen. Met zijn timmermansoog zorgde hij ervoor dat het grote schilderij opgerold kan worden zodat het niet eeuwig in zijn atelier hoeft te hangen; opgerold kan het door de deur naar buiten.

Graag naar De Pont

Voorlopig blijft het doek nog in het atelier. Frans doet mee aan de Open Atelierdagen in Rijsbergen op 13 en 14 april. Op die dagen wil hij het graag aan iedereen laten zien.

En daarna? Daarover is de Rijsbergenaar best ambitieus. Hij denkt dat zijn schilderij mooi zou hangen in museum De Pont in Tilburg.