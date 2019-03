17-jarig meisje urenlang vermist na bezoek aan Efteling

Een 17-jarig meisje is woensdagmiddag vermist geraakt bij een bezoek aan de Efteling. Politieagenten en beveiligers hebben binnen en buiten het park doorzocht. Het meisje is buiten het park gevonden.

Het meisje was met vrienden in het park en verdween rond één uur. Rond zes uur was het meisje pas weer terecht.

Toen het meisje ineens weg was, maakten haar vrienden zich zorgen en sloegen alarm. "We weten nog niet waarom ze is weggeglipt", zegt de politie. Er werd een Burgernetmelding verstuurd. Ook werd aan buschauffeurs gevraagd om naar het meisje uit te kijken.

Parkbeveiliging

Een woordvoerder van de Efteling zegt dat er eerst door de parkbeveiliging naar het meisje is gezocht. "Dat doen we altijd bij vermissingen, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Toen we merkten dat ze niet meer in het park was, is opgeschaald door de politie erbij te betrekken." Op camerabeelden was te zien dat het meisje naar de uitgang liep.