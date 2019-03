Vandaag mag je stemmen, maar waar stem je eigenlijk op? [UITLEGVIDEO]

We mogen vandaag weer naar de stembus. Dit keer voor de Provinciale Staten en de waterschappen. We kiezen dan de mensen die de 2,5 miljoen Brabanders de komende jaren gaan vertegenwoordigen in het bestuur van de provincie. Maar waarover gaat jouw stem eigenlijk?

Misschien lijken de Provinciale Statenverkiezingen een ver-van-je-bedshow, maar de provincie gaat over veel zaken waar jij dagelijks mee te maken hebt. Daarnaast heeft jouw stem ook invloed op de landelijke politiek.

Wil je precies weten hoe dat zit? In deze speciale uitlegvideo vertellen we je in sneltreinvaart wat het provinciebestuur allemaal doet en waarom ook jóuw stem op 20 maart belangrijk is.

In aanloop naar 20 maart besteedt Omroep Brabant op verschillende momenten extra aandacht aan de Provinciale Statenverkiezingen. Zo rijdt vanaf maandag het Brabants Stembuske door de provincie op zoek naar verkiezingsverhalen en zijn dagelijks lijsttrekkers te gast in het radioprogramma Afslag Zuid.

Debat en uitslagenavond

Ben je benieuwd naar de standpunten en beloftes van de provinciale partijen? Bekijk dan hier het verkiezingsdebat van Omroep Brabant. Vijftien lijsttrekkers gaan hierin met elkaar in discussie over thema's die voor Brabant belangrijk zijn: boeren, klimaat, economie en woningbouw.

Natuurlijk vertellen wij je op 20 maart ook hoe Brabant heeft gestemd. Online zijn alle uitslagen live te volgen. Vanaf half negen 's avonds zie je op tv elk uur de laatste stand van zaken. Om af te sluiten geven we je de volgende ochtend om zeven uur op het tv-kanaal van Omroep Brabant een korte samenvatting van de totale verkiezingsuitslag.

Stemhulp

Weet je nog niet op wie je moet stemmen? Deze stemhulp voor Provinciale Staten helpt je een eindje op weg!