Zieltjes winnen in Brabant: minister Carola Schouten en Geert Wilders op campagne

Op de Markt in Helmond staan honderden mensen speciaal voor Geert Wilders. Een vrouw heeft rood-witte rozen voor hem meegenomen. “De kleuren van Brabant. Het is een van de weinige keren dat hij naar Brabant komt. En ik vind het wel belangrijk dat hij voor de provinciale verkiezingen ook eens hier is.” Een vrouw naast haar houdt een grote PVV-verkiezingsposter in haar handen. Ze staat al een tijdje op Wilders te wachten. “Ja, want wanneer komt hij nou naar Helmond? Dat is mijn kans om hem te zien.”









Gekkenhuis

Als Geert Wilders uit zijn auto stapt ontstaat er een gekkenhuis. Iedereen probeert bij hem in de buurt te komen om hem een hand te geven of een selfie met hem te maken. En ondanks de vele beveiligers en politiemannen om hem heen, lukt het soms.

Op de foto met Geert Wilders (Foto: Imke van de Laar)

Wilders: “Geweldig, wat een lieve mensen hier. In Helmond wonen veel PVV-stemmers, die zich aangetrokken voelen tot ons geluid. Het regent, maar verder is het een en al warmte wat ik hier in Helmond tegen kom.”

Beklad en vernield

Toch is hij niet overal in onze provincie zo populair. Op verschillende plekken zijn verkiezingsposters van de PVV beklad en vernield. Wilders vindt het verschrikkelijk. “Van flyers en verkiezingsposters moet je af blijven. Mensen moeten kunnen kiezen tussen verschillende politieke partijen. Ik hoop natuurlijk dat mensen op de PVV stemmen maar je moet niets vernielen, van geen enkele partij. Dat hoort niet.”









Minister Schouten bezoekt voorbeeldboer

Ongeveer negentig kilometer verderop loopt landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie) op het erf van de familie Buijs. Het is een zogenaamde ‘kringloopboerderij’. Het bedrijf hergebruikt alle mest om zelf voedsel te kweken voor de koeien. Buijs werkt daarbij samen met akkerbouwers in de buurt. Schouten: “Dat is precies hoe wij de toekomst van de landbouw zien. Dit is een voorbeeldboer!”









'Elke week in een stal'

Of het niet heel toevallig is, dat Schouten vlak voor de verkiezingen een boer bezoekt? “Ik kom bijna elke week in de stal. Het is niet zo dat ik hier vanwege de verkiezingen ben”, benadrukt Schouten.

De komst van zo’n landelijke prominent zorgt er niet voor dat provinciale politici onderbelicht blijven. Dat denkt althans Hermen Vreugdenhil, fractievoorzitter van de Brabantse Statenfractie ChristenUnie-SGP. “Wat goed is voor de landbouw in Brabant, moeten we samen met Den Haag doen. Dat laat dit bezoek heel mooi zien.”