Zware windstoten van 100 kilometer per uur verwacht, eerste schademeldingen

Het KNMI heeft voor zondagmiddag code oranje afgegeven. Vanaf het middaguur gaat het hard waaien met windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur. Rond twaalf uur druppelden de eerste schademeldingen binnen. Zo moest de brandweer in actie komen in Alphen, Bergen op Zoom, Breda, Sprang-Capelle en Nuenen.

In Nuenen dreigde een boom tegen een schutting te komen. De brandweer werd opgeroepen en zal de boom gaan verwijderen.

Mensen moeten zondagmiddag oppassen voor omvallende bomen en takken die loswaaien. Het KNMI adviseert maatregelen te nemen om schade of letsel te voorkomen. De waarschuwing geldt van een uur tot vijf uur 's middags. "Het wordt uitkijken", vertelt weerman Jordi Bloem. "Ook in het verkeer."

Hagel en natte sneeuw

Aan het eind van de ochtend nam de wind als eerste in het zuidwesten flink toe. "We krijgen buien met hagel en natte sneeuw", waarschuwde Bloem. In de namiddag wordt het in Brabant rustiger als de wind van west naar noordwest draait.

Verkeersmaatregelen

Vanwege het weer rijdt de HSL niet over de Moerdijkbrug. "Dit is gebruikelijk als het hard waait", laat een woordvoerster van NS weten. Vooralsnog heeft het weer geen gevolgen voor het vliegverkeer. "Er zijn nog geen vertragingen en de wind lijkt gunstig op de baan te staan", vertelt een woordvoerdster van Eindhoven Airport.

Rijkswaterstaat heeft bergers standby staan om vrachtwagens die kantelen te kunnen helpen.













Evenementen

Het NK Maasheggenvlechten in Oeffelt vindt zondagmiddag plaats en zou normaal gesproken tot 15:30 uur duren. De vlechters die meedoen aan het kampioenschap stoppen nu, door de verwachte harde wind, al om twee uur.

Verder heeft de weersverwachting nog geen gevolgen voor evenemnten in de provincie.

'Regenboogweer'

Ook maandag kan het gaan stormen. "Maar dan zien we wel vaker de zon", vertelt Bloem. "Dan krijgen we echt 'regenboogweer'. Met hagel, natte sneeuw en zeer zware windstoten." In de loop van de middag neemt de wind geleidelijk in kracht af en draait die wat meer naar het westen.

De rest van de komende week blijft het regenachtig. "Lenteweer zit er voorlopig niet aan te komen."

Boom op fietser

Zaterdag zorgde het stormachtige weer ook al voor problemen in Brabant. Op diverse plaatsen vielen bomen om. Op de Pepijnstraat in Eindhoven belandde een boom op een fietser. Die man is met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.