Man steekt jongen met mes in hals, 3,5 jaar cel en tbs

Een 39-jarige man is veroordeeld voor doodslag en moet 3,5 jaar de cel in. Hij krijgt ook tbs opgelegd. Hij stak vorig jaar in het centrum van Eindhoven een jongen met een mes meerdere keren in zijn hals.

De verdachte had in augustus 2018 zijn fiets uitgeleend aan de jongen. Ze hadden afgesproken in het centrum van Eindhoven om de fiets terug te krijgen. Toen het slachtoffer de fiets overhandigde, stak de verdachte hem twee keer in zijn hals. Bij het steken raakte hij een slagader en het slachtoffer moest met spoed in het ziekenhuis geopereerd worden.

Noodweer

Volgens de verdachte was er sprake van noodweer, want hij dacht dat het slachtoffer een pistool in zijn tas had. Volgens hem zou het slachtoffer het pistool uit zijn tas pakken. Op de camerabeelden is hier niets van te zien en de rechtbank gelooft dit verhaal niet. Ook geeft de rechtbank aan dat er op de camerabeelden te zien is dat de 39-jarige man het mes al in zijn hand had tijdens de overdracht van de fiets.

Veel publiek

De steekpartij in augustus vond in de middag plaats en er waren toen veel mensen in de stad die het gezien hebben. Het slachtoffer heeft ernstige lichamelijke klachten aan de steekpartij overgehouden.

De verdachte gaat niet voor het eerst de fout in. Hij heeft al meerdere gevangenisstraffen uitgezeten voor geweldsdelicten. Volgens een psycholoog lijkt de verdachte aan een stoornis en daarom is hem ook tbs met dwangverpleging opgelegd. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 15.000 euro betalen.